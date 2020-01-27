РИАМО - 27 янв. С начала января в столице выпало 42,4 миллиметра осадков, что чуть больше месячной нормы, а сильнейший снегопад, который ожидается в городе уже в ближайшее время, может принести до 8 сантиметров снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Минувшей ночью дождь, который принес очередной теплый фронт с северо-запада, опять подточил и без того скудный снежный покров, местами и вообще растопил снег. Высота снега в Москве на утро понедельника колебалась от 0 до 3 сантиметров. Но норму по осадкам январь уже выполнил! На ВДНХ сумма осадков составила 42,4 миллиметра при норме 42 миллиметра. Жаль, что половина этой суммы выпала в жидкой фазе», — говорится в сообщении.

В ближайшее время в Московском регионе ожидается самый сильный с начала зимы снегопад. К вечеру 28 января может выпасть 4-8 сантиметров снега. В грядущую ночь снег будет идти непрерывно, в Москве будет минус 3-1 градус, к утру 28 января – местами до минус 6 градусов, в области – минус 6-1 градус, местами — минус 9 градусов. Днем снег станет менее интенсивным, в столице – минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1.

В ночь на 29 января в Подмосковье снова начнет поступать атлантическое тепло. В столице будет около 0 градусов, в области – минус 2 градуса на востоке и северо-востоке и плюс 3 на западе. Днем температура поднимется на 1-2 градуса выше, местами пройдут небольшие осадки.

Снег и мокрый снег, морось ожидаются в Московском регионе 30 января. Атмосферное давление резко понизится. Температура в течение суток составит минус 3 – плюс 2 градуса, в Москве будет около 0 градусов – это выше нормы на 9-10 градусов. Порывистый ветер усилится до 12-15 метров в секунду.

В последний день января осадков будет меньше, ветер стихнет, температура будет такой же, как 30 января.

Нынешний январь станет самым теплым в Москве за 140 лет.

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