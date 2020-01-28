РИАМО - 28 янв. Расширенное заседание правительства Московской области состоится во вторник, в мероприятии примут участие руководители региональных министерств и ведомств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководители министерств и ведомств региона, а также главы муниципалитетов, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.