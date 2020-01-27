РИАМО - 27 янв. В Московском зоопарке планируют провести реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, а также обустроить новый вход со стороны станции столичной подземки «Баррикадная», сообщается на сайте RosTender.info.

«Объявлено два тендера по поиску подрядчиков для выполнения работ. Заказчиком выступает управление гражданского строительства Москвы. Заявки на участие в тендерах принимают до 11 февраля, 18 февраля подведут их итоги», – отмечается в материале.

Реконструкция моста, предварительно, обойдется в 118 миллионов рублей, а строительство нового входа оценили в 237 миллионов рублей. Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет оперативно заключить контракт, подготовить рабочую документацию и приступить к строительству.

Мостовая конструкция из металла и ударопрочного стекла соединит старую и новую территории. Высота объекта 12 метров, а протяженность – около 22 метров. Мост планируется оборудовать пандусами и лифтами.

Площадь нового входа составит 1,2 тысячи квадратных метров. У него будет подземный этаж. Сам вход оборудуют кассами с турникетами, сувенирной лавкой, кафе и образовательным центом, в котором можно будет проводить лекции.