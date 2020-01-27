РИАМО - 27 янв. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Мишустин в понедельник провел совещание на тему заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

«Премьер, в частности, поручил организовать штаб, туда вошли его замы, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга», – говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план профилактики и контроля за вирусом.

Коронавирусная инфекция – острое заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Вирус распространился в Китае в конце прошлого года. В России лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым китайским вирусом 2019-nCoV, пока не выявлено.

Общее число погибших от коронавируса, по данным китайских СМИ, достигло 80 человек. Заражены около 2,5 тысяч. За пределами материкового Китая случаи заражения также зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.