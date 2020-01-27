РИАМО - 27 янв. Для профилактики гриппа и простудных заболеваний в 20 поездах и шести пассажирских терминалах «Аэроэкспресса» ежедневно проводят дезинфекцию, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

«В целях обеззараживания воздуха и контактных предметов «Аэроэкспресс», вне зависимости от сезона, ежедневно проводит ряд мероприятий. Так, при ежедневной уборке салона поездов производится обработка дезинфицирующими средствами спинок кресел, подлокотников, откидных столиков, дверных ручек, кнопок и других контактных поверхностей», — говорится в сообщении.

Дезинфекции подлежат также стены, окна, оборудование туалетных комплексов.

Двухэтажные аэроэкспрессы производства швейцарской компании Stadler имеют климатические системы с установками обеззараживания воздуха (УОВ). Перед поступлением в салон воздух попадает в специальную камеру УОВ, там происходит его обеззараживание под воздействием ультрафиолетовых ламп.

Также во всех помещениях пассажирских терминалов «Аэроэкспресс» регулярно проводится обработка специальным дезинфицирующим раствором.

В России следят за ситуацией с коронавирусом, который начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Роспотребнадзор мониторит авиарейсы, которые прибывают из Китая. Также россиянам порекомендовали отказаться от поездок в КНР.

Предположительным переносчиком заболевания назвали змей. Общее число погибших от коронавируса, по данным китайских СМИ, достигло 80 человек. Заражены около 2,5 тысяч.