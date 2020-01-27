РИАМО – 27 янв. Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым замглавы Росгвардии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает Газета.ru.



«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.



Стригунов родился в 1958 году в Белгородской области. После окончания военной академии генерального штаба в 2002-м году был назначен на должность начальника Новосибирского военного института внутренних войск МВД России.

С 2007 по 2012 год был главой Восточного регионального командования. С 2012 по 2016 год возглавлял Сибирское региональное командование внутренних войск МВД России. В 2016 году был назначен на должность командующего войсками Сибирского округа Росгвардии.