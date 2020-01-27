РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. В понедельник сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» задержали женщину, которая числится в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» в одном из торговых центров была установлена и задержана 33-летняя местная жительница. В результате проверки документов установлено, что женщина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Кража», – говорится в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.