РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Полицейские Подольска изъяли более 5 граммов наркотических веществ у двух подозреваемых в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудниками УМВД России по Подольску, вблизи одного из домов на улице Заводской микрорайона Климовск был выявлен 39-летний, ранее судимый местный житель, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри, медицинский шприц и стеклянная емкость с нагаром.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героин, общей массой более 2,5 граммов. Также в Климовске на Огородной улице был выявлен 38-летний, ранее судимый местный житель, в ходе личного досмотра которого обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом внутри. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – метилэфедрон, общей массой 2,88 граммов», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемых задержали. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.