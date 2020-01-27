РИАМО – 27 янв. Доктор экономических наук, профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков рассказал, что для среднего уровня жизни россиянам необходима зарплата выше 100 тысяч рублей.

Ранее исследователи сервиса «Работа.ру» выяснили, что 28% россиян хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей, а 45% признались, что их устроит сумма в 30 тысяч рублей.

«Эта сумма, очень сложно ее корреспондировать. Можно корреспондировать ее бюджетом среднего достатка. Бюджет среднего достатка — это примерно семь прожиточных минимумов наших — 77. Все это нижняя граница. <…> А надо 11 прожиточных минимумов — это 120. <…> Принадлежность к средним слоям сегодня характеризуется душевым доходом. Зарплата, естественно, должна быть выше. От 70 до 120 — это душевой доход. Поэтому зарплата должна быть минимум в полтора раза выше. От 140 до 280 тысяч рублей», — сказал Бобков в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, для того, чтобы семья могла войти в нижнюю или более высокую границу среднего уровня жизни, нужно иметь зарплату от 140 до 280 тысяч.

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, женщины - 80 тысяч.