РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Сотрудники ГИБДД в Красногорске в феврале проконтролируют, как водители соблюдают правила перевозки юных пассажиров, говорится в сообщении 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (Северный).

«Для снижения тяжести последствий дорожных аварий на дорогах, обслуживаемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, в феврале будут проведены информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

Такие мероприятия запланированы 1, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 28 и 29 февраля 2020 года. Кроме того, с 27 января по 2 февраля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» будут проведены дополнительные проверки водителей на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС.

На территории подмосковного Красногорска 11 батальон 1 полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».