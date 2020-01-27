РИАМО - 27 янв. В подмосковном Щелкове мужчина обратился в больницу с ножевым ранением брюшной полости, травму ему нанес его знакомый, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции житель Ульяновской области 1994 года рождения. Во время совместного распития спиртного, из-за ссоры он ранил ножом мужчину 1985 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».