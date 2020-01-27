РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В понедельник волонтеры Подольска раздали прохожим округа 120 порций блокадного хлеба в рамках акции «Блокадный хлеб», сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница комитета по делам молодежи администрации округа.

«В понедельник, 27 января, активисты местного штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и волонтеры округа раздали 120 кусков хлеба и 160 листовок в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Участники напомнили прохожим на бульваре Льва Толстого о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», – сказала сотрудница.

Она отметила, что символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – это была минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

В понедельник исполнилось 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Она длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.