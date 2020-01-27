РИАМО – 27 янв. Президент РФ Владимир Путин дал поручение выплачивать семьям со среднедушевым доходом, который меньше или равен прожиточному минимуму, пособия на детей 3-7 лет, сообщает Газета.ru.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте президента РФ. Выплаты необходимо осуществлять с 1 января 2020 года.

«Согласно указу, размер пособий должен быть равен 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте России», — говорится в сообщении.

Деньги на выплаты выделят из федерального бюджета.

Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать легальный официальный доход. Президент подчеркнул, что процедура оформления должна быть простой и удобной.

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