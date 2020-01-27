РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. Введение бесплатного питания в школах Мытищ обсудили на заседании общественной палаты совета общественной палаты, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В понедельник в здании администрации городского округа Мытищи состоялось заседание совета общественной палаты, в ходе которого обсудили внесение поправок в Конституцию РФ, предложенных президентом страны. В частности, вопрос введения бесплатного питания для воспитанников начальных школ округа.

«Я встречался в наших школах с родительскими комитетами, однозначно все наши родители поддерживают введение бесплатного питания для начальной школы во всех классах. Это очень важно и нужно. Мы уже провели аналитику – у нас такая возможность имеется во всех наших образовательных учреждениях. Поэтому я думаю, что в этом году с помощью регионального бюджета мы сможем осуществить изменения. Это то, что возможно сделать сразу», – сказал председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

Он отметил, что то, что было услышано в послании президента РФ никого здесь безучастным не оставило. Каждый в той или иной степени высказывает свое мнение. В послании президента сказано, что он хочет посоветоваться со всем российским народом для того, чтобы определиться в правильности тех высказываний, которые он сделал в своем послании Госдуме, Совету Федерации.