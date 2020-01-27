РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. Городской округ Котельники поднялся на 21 строчку в рейтинге предпринимательского климата Московской области, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Улучшить позиции по сравнению с 2018 годом получилось благодаря проведению муниципального конкурса на предоставление финансовой поддержки социальным субъектами бизнеса», – говорится в сообщении.

В лидерах оказались крупные городские округа Солнечногорск, Химки, а также Рузский городской округ.

Всего муниципалитеты оценивались по трем показателям: количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей, количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей, объем средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса в расчете на один субъект малого и среднего бизнеса.