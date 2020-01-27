РИАМО - 27 янв. В понедельник комиссия по вопросам помилования на территории Московской области дала положительное заключение на прошение израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет колонии в РФ за контрабанду наркотиков, сообщила в понедельник журналистам уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она делала пересадку на маршруте Дели - Тель-Авив. У нее в багаже обнаружили порядка 10 граммов гашиша, девушке предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и осудили на 7,5 лет колонии. Иссахар призналась, что хранила наркотик для себя. Все обвинения в контрабанде вещества она категорически отрицала.

«Комиссия приняла решение, чтобы удовлетворить ходатайство», - сказала Семенова.

Она отметила, что ходатайство о помиловании поступило в понедельник, в нем Иссахар частично признает свою вину. В частности, то, что она провозила наркотики для собственного пользования, но никакого умысла в контрабанде у нее не было.

По ее словам, Иссахар на данный момент находится в поселке Гришино в женской колонии. Вопросов к условию содержания у нее нет.

«На сегодняшний день протокол подписан всеми членами комиссии единогласно. Завтра утром он поступит на подписание губернатору Московской области, и дальше в конечном итоге он поступит в управление по помилованию уже в администрацию президента», - добавила Семенова.

Она уточнила, что в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области входят около 15 человек, в том числе судья, общественные активисты в сфере уголовной системы наказания, а также помощники, которые входят в Общественную наблюдательную комиссию.