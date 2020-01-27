РИАМО - 27 янв. Порядка 600 рабочих мест появится на комплексе переработки отходов «Север» в Сергиевом Посаде, который планируют ввести в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщил заместитель генерального директора УК «Региональный оператор» Андрей Юрченко.

В понедельник в Сергиевом Посаде начались пуско-наладочные работы цеха сортировки отходов КПО «Север». Комплекс готов на 80%.

«Здесь будет создано порядок 600 рабочих мест. В основном упор идет на местный персонал. На сегодняшний день набрано более 150 человек», - сказал Юрченко.

Он также добавил, что большая часть оборудования, используемого на КПО, принадлежит отечественному производителю.

«Порядка 71% оборудования российского производства. 29%, соответственно, импортное. Мы стараемся делать акцент на отечественного производителя», - сказал Юрченко.

Всего в Подмосковье в 2020 году запустят шесть КПО.