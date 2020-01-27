РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 янв. Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл «Металлург» из Магнитогорска со счетом 6:1, домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2019-2020 годов прошел в Ледовом дворце «Арена «Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Символическое вбрасывание шайбы перед встречей провела телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева.

«Матч можно назвать одним из лучших в плане командной работы абсолютно всех игроков. Все 60 минут мы здорово действовали, отлично нейтрализовали меньшинство, более того, Стась забросил такую важную шайбу, хорошо действовали в большинстве. И, конечно же, в равных составах мы быстро перемещались, не давали противнику организоваться на льду, поэтому, я считаю, что сложно просить от игроков большего. Сегодняшний матч был очень близок к идеальному», – сказал главный тренер команды Боб Хартли.

По шайбе в ворота гостей забросили Артем Манукян, Сергей Широков, Семен Кошелев, Андрей Стась, Свен Андригетто, Тэйлор Бек. Матч закончился со счетом 6:1 в пользу «Авангарда». После победы над «Металлургом» команда обеспечила себе место в плей-офф. «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.

Андрей Стась отметил, что они сыграли в свой хоккей, в атакующий, активный.

«Старались сопернику дать как можно меньше игры с шайбой. В принципе, выполнили все, что от нас требовал тренер, и отсюда такой результат», – подчеркнул Стась.

Следующий матч «Авангард» проведет в Ледовом дворце Балашихи 28 января против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры в 19:30.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска. Основан в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.