РИАМО – 27 янв. В России начали распространять презумпцию налоговой виновности на физических лиц, об этом говорит тот факт, что ФНС начала штрафовать банки за отказ списывать деньги с личных счетов, сообщил руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения движения «Опора России» Алексей Петропольский.

Ранее Федеральная налоговая служба наложила штраф на банки ВТБ и «Уралсиб» за нежелание списывать деньги с личных счетов предпринимателей за задолженности перед государством. В кредитных организациях это сочли нарушением закона и попытались защитить интересы клиентов и саму законность в суде.

«Раньше предприниматель в суде мог отстоять свою правду. В связи с тем, что ситуация экономическая очень сложная, решили, что это не обязательно, списывать можно все. Потом уже, когда ваши деньги взыскали, тогда и доказывайте, что деньги незаконно списаны. Увы, но презумпция налоговой виновности на сегодняшний момент распространяется не только на юридических лиц, но и на физических», – сказал Петропольский в эфире радио Sputnik.

Раньше списывать средства со счетов могли только приставы, а автоматическое списание могло коснуться только счетов компаний.