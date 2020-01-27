РИАМО - 27 янв. Госкорпорация «Ростех» поставит Москве механизированные паркинги в рамках пилотного проекта, который реализуется по программе реновации, сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Механизированные парковочные комплексы производства екатеринбургского НПП «Старт» имени А.И. Яскина по емкости в среднем в три раза превосходят обычные стоянки сравнимой площади.

«Места первых механизированных паркингов определят в марте 2020 года. Решение вынесет Объединенный научно-технический совет по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы», – говорится в сообщении.

В конструкции новых паркингов используются двухуровневый двухстоечный подъемник и пазловый паркинг, выполненный в виде стеллажа со встроенными подвижными поддонами.

Независимый тип парковки реализуется за счет перемещения поддонов хранения автомобилей по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной ячейки. Конструкции имеют герметичные поддоны – это исключает возможность попадания грязи, дождя, химреагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящий транспорт.

Подобными комплексами планируют оборудовать до 15% подземных помещений экспериментального объекта.

«Переход к созданию механизированных парковок – устойчивая мировая тенденция. Для Москвы <…> это особенно актуально. Предлагаемое нами решение позволяет максимально эффективно организовывать паркинг, <…> улучшить транспортную инфраструктуру мегаполиса. В дальнейшем столичный опыт может быть применен в других крупных городах России», – подчеркнул исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано свыше 7 миллионов автомобилей.