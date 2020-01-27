РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Для станции юных техников в подмосковных Люберцах приобрели 3D-принтер, лазерный гравер и другое оборудование, деньги были выделены из бюджета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

Дениско в понедельник посетил муниципальное учреждение дополнительного образования - станцию юных техников городского округа Люберцы.

«В соответствии с законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» было выделено из бюджета Московской области 500 тысяч рублей на приобретение оборудования для станции юных техников», - говорится в сообщении.

На выделенные средства для учреждения приобрели оборудование: 3D-принтер, гравер лазерный, 3D-фрезерный станок с ЧПУ, ленточную пилу, что позволит детям реализовать их творческие и технические способности.

Учреждение создано в 1973 году. Здесь реализуются дополнительные образовательные программы технической и художественной направленностей: «Электроника», «Судомоделирование», «Технологии деревообработки», «Технологии для девочек», «Изобразительное искусство», «Ракетомоделирование» для обучающихся 6-18 лет.