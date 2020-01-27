РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 янв. В культурно-досуговом центре «Октябрьский» подмосковных Люберец 28 января пройдет мероприятие под лозунгом «Общение – жизнь», посвященное Международному дню без интернета, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Активность подготовлена в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Участникам будет предложена командная игра «Объясни слово». Суть игры – в объяснении загаданных слов партнерам по команде, не используя при этом однокоренные слова и не переводя их на другие языки. Начало игры в 13:00. Вход свободный, по предварительной записи», – говорится в сообщении.

Записаться можно у администратора в КДЦ «Октябрьский» по адресу: улица Текстильщиков, дом №5А или по телефону: 8(495)240-81-60.

Международный день без интернета проводится с целью пропаганды живого общения. Глобальная паутина имеет множество достоинств, она помогает найти полезную информацию и обрести новых друзей. Но не стоит большую часть жизни посвящать проживанию в виртуальной реальности, ведь вокруг есть столько интересного и неизведанного. Именно в этом заключается основная концепция празднования Международного дня без интернета.

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