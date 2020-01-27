РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 янв. Куча реагентов хранится под открытым небом в непосредственной близости от жилых домов в поселке Архангельское подмосковного Красногорска, ее обнаружила местная жительница.

«Обнаружили кучу химреагентов под открытым небом в непосредственной близости от жилого дома №11, бани, детского сада в поселке Архангельское», – сообщила жительница городскому порталу «РИАМО в Красногорске».

Она добавила, что неоднократно обращалась на портал «Добродел» с жалобами на использование на пешеходных дорожках большого количества реагентов.

«Все обращения, а их было около 10, отклонили с пояснениями: не та тема, нет возможности проверить, неправильно составлено обращение. Сейчас эта куча под дождем – испаряется, тает, течет. Рядом дома и садовые участки. В нескольких десятках метров детский сад. Что делать? Куда обращаться?» – посетовала жительница.

По словам генерального директора компании «Дорсервис» Василия Потаповича, речь идет о куче технической соли, которую подрядчик использует для оперативной противогололедной обработки дорожек в поселке.

«Мы обустроили закрытую асфальтированную площадку для того, чтобы соль не проникала в землю. Территория огорожена, чтобы не заходили люди и животные», – подчеркнул Потапович.

Он отметил, что изначально место хранения реагента обсудили со старостами близлежащих домов.

«Это не тот агрессивный реагент, который используют в Москве, а обычная соль. Это место хранения необходимо для того, чтобы обеспечить оперативную россыпь противогололедных материалов для избежания гололедицы. Особенно в такую погоду как сейчас, когда днем все тает, а ночью замерзает», – добавил Потапович.