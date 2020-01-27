РИАМО - 27 янв. До конца 2020 года в Подмосковье запустят шесть комплексов переработки отходов, таким образом, в регионе будут действовать уже 12 КПО, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Все шесть оставшихся КПО должны быть введены в 2020 году. <...> Самое главное, что работа пошла, маховик работает», - сказал Хромушин после старта пуско-наладочных работ в цехе сортировки отходов на КПО «Север» в Сергиевом Посаде.

По его словам, уже в марте КПО «Север» начнет принимать несортированные отходы из Подмосковья, например, из Сергиева Посада, Мытищ, а впоследствии и из Москвы.

«Какая-то часть московского мусора будет здесь обязательно. У нас с Москвой официально подписано соглашение. В следующие 10 лет мы принимаем 3,4 миллиона тонн отходов из Москвы. На каждом из наших КПО будем планировать емкость под отходы из Москвы», - рассказал Хромушин.

Он также добавил, что с точки зрения оборудования на новых КПО будут внедрятся одни из лучших во всем мире технологий по сортировке отходов.