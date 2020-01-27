РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. В подмосковных Котельниках 28 января состоится встреча ко Дню снятия блокады Ленинграда, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В понедельник исполняется 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Она длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

«Двадцать восьмого января в Котельниках вспомнят одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны - военную блокаду города Ленинграда. На тематической беседе расскажут о малоизвестных фактах о блокаде и дошедшие до нас истории тех, кому удалось ее пережить», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что особое внимание на встрече уделят мужеству маленьких жителей блокадного города, которые отстояли Ленинград вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами.

Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №3 (Центральная библиотека).