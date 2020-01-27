РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 янв. В поселке Красково подмосковных Люберец в понедельник открылся передвижной эндокринологический модуль, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В понедельник, 27 января, в поселке Красково городского округа Люберцы начал работать эндокринологический лечебно-диагностический передвижной модуль МОНИКИ. Пройти обследование в передвижном модуле могут все жители городского округа, страдающие сахарным диабетом или относящиеся к группе риска», – сказала начальник управления социальной политики администрации округа Анжелла Дмитриенко.

Она уточнила, что направление на обследование выдает участковый врач-терапевт или врач-эндокринолог.

Эндокринологический модуль работает на базе поликлинического отделения №7 Люберецкой областной больницы по адресу: проселок Красково, улица Карла Маркса, дом №90. Его работа продлится до 7 февраля.