РИАМО - 27 янв. Проходку двухпутного перегонного тоннеля начали от станции «Текстильщики» до «Печатников» Большого кольца столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы начинаем проходку очередного тоннеля на Большой кольцевой линии метро – между будущими станциями «Текстильщики» и «Печатники». К одиннадцати работающим на БКЛ щитам добавляется двенадцатый проходческий комплекс. Такие масштабы использования техники позволят в течение трех-четырех лет завершить строительство большинства участков Большого кольца», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проходку будет вести тоннелепроходческий комплекс «Виктория». Впервые в истории столичной подземки головную часть 10-метрового комплекса весом 870 тонн в собранном виде опустили в монтажно-щитовую камеру. Это позволила сделать большая портальная система – благодаря ей срок монтажа комплекса сократился на месяц. «Виктория» должна будет пройти 1296 метров и достичь котлована «Печатников» в июне этого года.

Восточный участок Большой кольцевой линии метро от «Каширской» до «Нижегородской» начали строить в 2017 году. На участке в 11,4 километра будут четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Левый перегонный тоннель от «Нижегородской» до «Текстильщиков» пройден на 88%, правый тоннель – на 87%.

Завершить строительство восточного участка Большого кольца планируют до конца 2022 года. Участок улучшит транспортное обслуживание жителей пяти районов Москвы, затраты на поездки по городу снизятся примерно на 15 минут.

На Большой кольцевой линии будут 31 станция и два электродепо. Ветка может самой длинной кольцевой линией метро в мире. Большое кольцо соединит существующие и перспективные ветки метро, что позволит разгрузить другие пересадочные контуры подземки.

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