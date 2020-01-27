РИАМО - 27 янв. Подмосковные ломбарды выдали займов на сумму 2,7 миллиарда рублей в третьем квартале 2019 года, а а в Москве – 9,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления банка России по ЦФО.

«Объем займов, выданных ломбардами, зарегистрированными в Московской области, по итогам третьего квартала 2019 года увеличился на 3,45%, до 2,7 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Задолженность их клиентов по основному долгу по предоставленным займам по итогам третьего квартала минувшего года составила 1,5 миллиарда рублей (увеличение на 1,73%).

Объем займов, выданных ломбардами в Москве, по итогам третьего квартала 2019 года снизился на 2,77%, до 9,4 миллиарда рублей. Задолженность клиентов по основному долгу по предоставленным займам составила 7,4 миллиарда рублей – увеличение на 2,92% по отношению к задолженности по итогам предыдущего квартала.

На 30 сентября 2019 года в Московской области было зарегистрировано 218 ломбардов, а в столице – 463 ломбарда.