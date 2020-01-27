РИАМО - 27 янв. В Москве в мужчину, который двигался в районе улицы Люблинская на своем автомобиле, выстрелили из неизвестного оружия, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«26 января в 11:51 в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Москва, улица Перерва, дом 30», – сообщил собеседник агентства.

Правоохранители установили, что на дороге в районе улицы Люблинская, дом 175, злоумышленник, управляя автомобилем «ВАЗ 21099» зеленого цвета без государственных номеров, выстрелил из неизвестного оружия в водителя машины Hyundai Starex, после чего скрылся.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего с диагнозом: непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки, левого плеча.

Возбуждено уголовное дело.