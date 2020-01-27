РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 янв. Самую большую в Московской области единую организацию ветеранов планируют создать в подмосковной Балашихе, в ее состав войдут около 15 общественных объединений округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председатель совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль на заседании бюро региональной организации ветеранов в Общественной палате Балашихи вместе с представителями администрации, совета депутатов Балашихи, общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, а также людей старшего поколения обсудил необходимость создания единой ветеранской организации округа.

«Нам удалось обсудить завершающий этап формирования единой ветеранской организации Балашихи. С учетом всех административно-территориальных преобразований в Московской области, слияния Балашихи и Железнодорожного, а также устава Московского областного совета ветеранов, всем нам необходимо работать вместе в едином ветеранском сообществе», – сказал Пикуль.

Во время предварительного голосования участники заседания единогласно выступили за слияние всех организаций Балашихи и утвердили дату проведения объединительной конференции. Она состоится 27 февраля.

В подмосковных общественных организациях ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоит более 1,5 миллиона человек. Единые ветеранские организации созданы почти в 20 городах региона. В Балашихе они насчитывают более 50 тысяч жителей – после объединения ветеранская организация города станет самой многочисленной в Московской области.