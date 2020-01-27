РИАМО - 27 янв. Жители Подмосковья смогут записать рассказ о своих родственниках-ветеранах Великой Отечественной войны в библиотеках и музеях Подмосковья, акция стартует 31 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Один из залов в музейном комплексе «Зоя» памяти Зои Космодемьянской станет мультимедийным мемориалом. В нем будет установлен панорамный экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями Московской области.

«Для того чтобы наполнить контент мультимедийного зала, 31 января - за 100 дней до Дня Победы - в Московской области стартует акция #прогероя. В 630 библиотеках, 12 государственных музеях, в семи филиалах ТК «360» (Химки, Балашиха, Дубна, Истра, Солнечногорск, Одинцово, Ногинск) и в открытой студии телекомпании «360» в доме правительства Московской области будут установлены видеозоны, где каждый сможет записать рассказ о своих героях войны», — сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Она отметила, что подобных экспозиционных технологий, как в новом музее «Зоя», в российских музеях нет.

Видеоролики также покажут в парках и на фасадах домов в городах Подмосковья 9 мая 2020 года.

В акции #прогероя участвуют волонтеры молодежного медиацентра Московской области из 25 муниципальных образований.