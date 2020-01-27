РИАМО - 27 янв. Компания «РТ-Инвест» ведет подготовку к открытию второго в Подмосковье комплекса переработки отходов, КПО «Север» в Сергиевом Посаде, в понедельник здесь начались пуско-наладочные работы цеха сортировки отходов, передает корреспондент РИАМО.

«С точки зрения лицензирования деятельности, для нас должно быть стопроцентно работоспособное оборудование и наличие санитарно-эпидемиологического заключения. <...> Мы понимаем, что должна быть полностью закончена дорога, внутриплощадочные сети. Это (старт работы КПО - ред.), наверное, начало марта», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, в настоящее время аналогичный комплекс работает в Коломне. КПО «Север» в Сергиевом Посаде готов на 80%. Его цех сортировки отходов сможет перерабатывать 450 тысяч тонн в год.

Работа КПО «Север» будет строиться из пяти технологических этапов. На первом мусоровозы проходят взвешивание и радиационный контроль. Далее в цехе сортировки пойдет разделение на крупные и мелкие отходы. Сепараторы отделят макулатуру от пластика, стекло от металлов, отсеяв органические отходы.

На этапе компостирования в течение двух недель уничтожается патогенная микрофлора, личинки насекомых и другие микроорганизмы. В естественных условиях такой процесс занимает до трех месяцев. Полученный технический грунт может быть использован в работах по озеленению или рекультивации полигонов. Разработчиком уникальной технологии стала компания-резидент инновационного центра «Сколково» «Агрокомпост».

Отобранные крупные отходы подвергаются измельчению в немецкой дробильной установке Husman. Все, что не поддается сортировке, помещается в специальную карту - противофильтрационный экран. Покрытие высокой плотности предотвращает попадание отходов в грунтовые воды и почву. Сточные воды также проходят тщательную очистку.