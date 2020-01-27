РИАМО - 27 янв. За прошедшую неделю, с 20 по 26 января, в Москве произошло 210 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 247 человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В результате автоаварий в этот период в столице погибло восемь человек.

«В числе дорожных аварий 108 наездов на пешеходов и 71 столкновение транспортных средств», - говорится в сообщении.

В 2019 году количество погибших в ДТП в столице сократилось более чем на 5%, в то же время растет число аварий с участием несовершеннолетних.