РИАМО - 27 янв. Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять порядок импорта в Российскую Федерацию незарегистрированных лекарств, в которых содержатся психотропные вещества, сообщает Газета.ru.

«Поручение необходимо выполнить российскому правительству до 1 марта 2020 года», - говорится в материале.

В документе, опубликованном на сайте президента РФ, речь идет об утверждении порядка импорта определенных лекарств и списка болезней и состояний, по которым необходимо их употребление.

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