РИАМО - 27 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и дал поручения по работе в этом году, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул важность мер, направленных на развитие системы здравоохранения, и отметил, что стоит задача с первого дня держать высокий темп в части реализации государственных программ, национальных проектов - всего того, что волнует жителей.

«У нас большая программа по здравоохранению в этом году. Я обращаю внимание на активное начало работ по капитальному ремонту, по оснащению оборудованием. Нам приходят наказы и предложения жителей. Прошу проверить все стационары, поликлиники, ФАПы и убедиться в том, что они соответствуют и по форме, и по содержанию», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что важно продолжать мероприятия по безопасности на железных и автомобильных дорогах, следить за рекультивацией полигонов ТБО.

«Все, что касается рекультивации полигонов, - прошу держать руку на пульсе. Я регулярно получаю сводки по количеству жалоб. Сейчас меньше, но все равно они есть. Знаю, что в Серпухове идут большие работы по дегазации. Надеюсь, что руководство полигона понимает ответственность, не допустит больше этих выбросов», - сказал Воробьев.