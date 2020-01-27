РИАМО - 27 янв. На 38-м километре МКАД в районе Ясенево произошло ДТП с участием нескольких машин, в результате чего было перекрыто движение, в аварии погиб человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Около 13:30 в районе 37 километра внутренней стороны МКАД произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, один человек погиб», - отмечается в сообщении.

Также два человека получили травмы различной степени тяжести.

Движение было затруднено на несколько километров до тех пор, пока участников ДТП не переместили в крайний правый ряд.