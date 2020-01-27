РИАМО – 27 янв. Онлайн-систему фиксации выбросов в атмосферу и загрязнения водоемов могут создать в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Подмосковья, руководитель группы Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Датчики, которые фиксируют выбросы в атмосферу, сбросы в воду. Когда у нас зачастую выброс происходят, люди пишут жалобы, а факт уже установить не получается. Если мы сможем построить систему штрафования бизнеса на основе онлайн-показателей, это даст другой результат», - сказал Шадаев.

Он отметил, что это позволит оптимизировать работу контрольно-надзорных органов.