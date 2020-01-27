РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 янв. Пешеходную дорожку в парке «Ивановские пруды» в подмосковном Красногорске очистили от наледи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска сообщил на портале, что пешеходная дорожка, идущая вдоль улицы Комсомольская к торговому центру «Парк», покрыта льдом, и ходить по ней скользко.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск, ПКиО «Ивановские пруды» 27 января провели осмотр тротуара. Факт ненадлежащей уборки от наледи подтвердился. Работы по данному адресу проведены», – сказал первый заместитель главы администрации муниципалитета Роман Комиссаров.

Он добавил, что уборка территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МАУК «Парки Красногорска» согласно графику выполнения работ.

«Руководителю МАУК «Парки Красногорска» указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке на территории», – отметил Комиссаров.

Он поблагодарил горожанина за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.