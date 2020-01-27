РИАМО – 27 янв. Двое мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, посетили экскурсию в океанариуме Подмосковья, ребятам рассказали о морских обитателях, сообщается на сайте телеканала «360».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил мальчиков. В своем Instagram-аккаунте он отметил, что мальчики очень любят своего папу, поэтому отцу обязательно помогут с работой.

«Сейчас мальчики находятся в одной из подмосковных больниц. С ними побеседовали врачи и психологи — у них нет вопросов к их состоянию. Специалисты отмечают, что дети веселые и общительные, легко идут на контакт», - говорится в материале.

Ранее прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной для такого поступка стало тяжелое финансовое положение. Также мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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