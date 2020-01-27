РИАМО – 27 янв. Медики выявили у россиянки, прилетевшей в аэропорт Шереметьево рейсом Владивосток – Москва, острый гастроэнтерит, сообщает «Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у пассажирки были симптомы опасного коронавируса. Действительно, она посещала Китай, где разгорелась эпидемия, но у нее не выявили признаков болезни.

«От дежурного аэропорта поступила информация о наличии больного пассажира с признаками острой кишечной инфекции на борту воздушного судна. <…> Сотрудники Роспотребнадзора незамедлительно после приземления поднялись на борт», - говорится в сообщении.

Женщину изолировали, врач при осмотре поставил диагноз — острый гастроэнтерит. Также были проведены анкетирование пассажиров и полный комплекс противоэпидемических мероприятий, бесконтактная термометрия пассажиров.

«Других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено», - отмечается в материале.

Женщина, у которой нашли острый гастроэнтерит, отдыхала на Тайване, при перелете она делала пересадку в Пекине, где находилась два часа в транзитной зоне.

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым китайским вирусом 2019-nCoV, пока не выявлено.