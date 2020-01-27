РИАМО – 27 янв. Внеплановые проверки бизнеса должны инициироваться на основе показателей специальных электронных программ, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Подмосковья, руководитель группы Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Очень важно, чтобы при принятии решения о выходе органов власти на проверку решение принимала машина, чтобы исключить любую субъективность. В налоговой этот электронный алгоритм хорошо работает. Задача - распространить эти механизмы на все контрольно-надзорные функции», - сказал Шадаев.

Он отметил, что плановые проверки хорошо упорядочены, а внеплановые зачастую инициируются по обращению граждан. При этом информация по результатам проверки должна систематизироваться и в определенных случаях становиться публичной.