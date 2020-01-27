РИАМО – 27 янв. Отчетность бизнеса нужно перевести в электронный вид, чтобы избежать бумажной волокиты, также бумажная отчетность является большой проблемой для цифровой экономики, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель группы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«У бизнеса две потребности - снижать издержки и снижать административное давление. <…> Мы сделали много, чтобы перевести часть отчетности в электронный вид. Однако на сегодняшний день часть первичной отчетности сдается в бумажном виде. Машины коробок, это сложно обрабатывать и хранить. Важно всю отчетность, которая есть, обязательную и по контрактам, перевести в электронный вид», - сказал Шадаев.

Он отметил, что пока бумажная отчетность является большой проблемой для цифровой экономики.