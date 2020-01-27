РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. В Балашихе из академии хоккейного клуба «Авангард» после проведенной проверки уволили тренера Игоря Николаева, который во время занятий бил клюшкой по голове детей команды 2010 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

24 января в соцсетях появилось видео одной из тренировок детской команды, на котором видно, как Николаев бил детей клюшкой по голове. ХК «Авангард» сразу отстранил тренера от работы и незамедлительно начал в отношении него проверку, завершив ее в максимально короткий срок.

«Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги. Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения», - сказал директор по развитию академии «Авангард» в регионах Никита Тарасевич.

Он добавил, что в хоккейной академии «Авангард» существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники. Главной целью работы с детьми в академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат. Поэтому тренировочный процесс строится на принципах уважения, заботы и внимания.

ХК «Авангард» продолжит придерживаться принципов строгого контроля, в том числе и видео, всех тренировочных процессов во всех филиалах академии.

«Постараемся сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. С тренерским составом будет еще раз проведена разъяснительная работа», - подчеркнул Тарасевич.

Хоккейная академия «Авангард» была создана на основе спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» в Балашихе и располагается в Ледовом дворце на улице Парковой, 2.