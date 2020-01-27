РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 янв. В подмосковных Котельниках в детском саду «Светлячок» пройдет День открытых дверей 28 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«28 января состоится День открытых дверей в детском саду «Светлячок». Родители и жители городского округа Котельники смогут посетить детский сад с 8:30 до 12:00», – говорится в сообщении.

В рамках проведения Дня открытых дверей посетители смогут ознакомиться с жизнью детского сада, где педагоги учреждения проведут открытые занятия, а также смогут увидеть организацию и проведение режимных моментов, таких как питание, утренняя гимнастика, свободная игровая деятельность и прогулки.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Ковровый, дом №34.