РИАМО – 27 янв. Государство должно предложить гражданам удобные электронные сервисы для ухода за здоровьем, в частности, такие сервисы должны предлагать фельдшерско-акушерские пункты, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В понедельник в Москве прошло заседание рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель группы, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«В медицине архизадача, чтобы мы привили всем нашим гражданам навык следить за своим здоровьем. <...> Цифровые сервисы всегда должны быть рядом с гражданами. Полезен опыт Москвы - рассылка анализов гражданам по электронной почте. Чтобы можно было рекомендовать сервисы гражданам в зависимости от тех показаний, которые есть», - сказал Шадаев.

Он отметил, что медицина должна быть удобной. Фельдшерско-акушерские пункты не только должны быть обеспечены интернетом, но предлагать большой набор сервисов.