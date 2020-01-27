РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. Кикбоксер из городского округа Мытищи Алексей Уколов занял первое место в соревнованиях по кикбоксингу «Moscow Open» в дисциплине лайт-контакт, сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортивная школа «ЦДЮС».

«С 23 по 27 января в поселке Ершово Московской области прошли всероссийские соревнования по кикбоксингу «Moscow Open» в возрастной категории мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16 лет в дисциплинах «поинтфайтинг», «лайт-контакт», «сольные композиции», К-1 мужчины, женщины, юниоры, юниорки 16-18, юноши, девушки 13-15, юноши, девушки 11-12. В этом году (в 2020 году - ред.) в турнире принимали участие почти 827 человек из 31 региона России. Победителем турнира стал воспитанник МАУ СШ ЦДЮС города Мытищи Алексей Уколов – раздел лайт-контакт», – говорится в сообщении.

Бронзовые медали на турнире завоевали Юрий Давыдов, Артем Кокунин, Кирилл Плеханов, Анна Воронежцева, Ангелина Рахманинова – раздел «лайт-контакт», Руслан Рабаданов раздел «К1» – тренер Константин Давыдов, который также был отмечен памятной медалью данного турнира, как один из лучших судей.