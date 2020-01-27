РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 янв. Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в городском округе Люберцы, с момента ее старта собрано 74 кубометра новогодних деревьев, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Акция стартовала в Подмосковье 15 января, за это время люберчане принесли в пункты приема сотни осыпавшихся новогодних елей. На сегодня во всех пяти пунктах собрано 74 кубометра хвойных деревьев», – сказал Ружицкий.

Ели перерабатывают до состояния опилок и щепы и в дальнейшем используют в качестве удобрения при посадке саженцев, в мебельном производстве и так далее.

Экоакция продлится по 15 февраля. До ее окончания ели можно сдать в один из пяти пунктов приема. Они расположены по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом №146, улица Воинов-Интернационалистов, дом №8, улица Космонавтов, дом №46, поселок Томилино, улица Пионерская, дом №3 и поселок Октябрьский, улица Новая, дом №3.