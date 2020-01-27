РИАМО – 27 янв. Проверку домашнего задания в средней и старшей школе планируют участливого перевести в электронный вид, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Необходимо снижать нагрузку на учителей. Учителя тратят много времени на проверку домашнего задания. <...> Мы не говорим про начальную школу. С пятого – шестого класса часть поверки домашней работы через электронные сервисы мы должны поэтапно внедрять», - сказал Шадаев.

Он отметил, что в стране создается цифровая образовательная среда, доступ в сельских и городских школах будет комфортным. Во многих классах стоят мультимедийные доски, проекторы. Однако важно обеспечить едиными стандартами малокомплектные и удаленные школы, чтобы через видеоплатформы с детьми могли работать профессионалы.