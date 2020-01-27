РИАМО – 27 янв. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у медиков к состоянию детей, которые были оставлены в аэропорту Шереметьево их отцом, нет никаких вопросов, после окончания будет решен вопрос об их дальнейшей судьбе.

Ранее прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной для такого поступка стало тяжелое финансовое положение. Также мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. СК возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

«Родители были в разводе. Предварительная информация, что мама желает забрать детей. Но мы знаем и другую информацию, что она была привлечена по некоторым административным статьям за неисполнение родительских обязанностей. Нашли папу, в ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут действия», - рассказала Кузнецова в интервью радио Sputnik.

Она также подчеркнула, что оставление детей в общественном месте их представителем является преступлением. Будет проведен анализ произошедшего и принято соответствующее решение.

«В ближайшее время будет полный анализ того, как воспитывались дети. На данный момент есть основания считать, что действия по обеспечению помощи семье были осуществлены не в полном объеме. После обследования и получения необходимых данных будет понятно, что дальше будет с детьми», - добавила детский омбудсмен.