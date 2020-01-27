РИАМО - 27 янв. Московская область, столица и Татарстан являются примером по цифровизации государственных услуг, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В понедельник в Москве прошло заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель группы и губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Госуслуги - самая понятная сфера. Работа началась 10 лет назад, мы достигли больших и значимых результатов, но опыт Москвы, Московской области, Татарстана показывает, что можно сделать еще много шагов вперед», - сказал Шадаев.

Он отметил, что важно отказаться от бумажного документооборота и заполнения большого количества электронных форм. Услуги важно предоставлять комплексно, чтобы в той точке, куда человек обратился, он мог бы получить весь набор услуг и по рождению ребёнка, и по переезду в другой регион.

«Мы должны полностью отказаться от документов, которые выдают на руки. Здесь главный вопрос, чтобы граждане могли отказаться от заполнения большого количества электронных форм. Проактивный режим становится приоритетом», - заключил Шадаев.

Кроме того, получение услуг через электронные каналы должно быть удобнее, чем в МФЦ.

Шадаев привел в пример опыт Подмосковья по распределению расходов бюджета через голосование граждан.

«Мы можем отдать часть решений самим гражданам — это дворы, новые маршруты транспорта. Все это можно связать с результатами голосования. В Московской области начали с 10% бюджета, по которому голосовали жители. Закончили 15%. Со 100% идентификацией жителей. Если граждане голосуют, понятно, что нужно выполнить этот запрос», - заключил министр.